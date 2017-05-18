Обнародован список школ, которые в праве принимать учителей на работу вне конкурса

2017-05-18 16:57 | www.apa.az | 3

Обнародован список школ, которые в праве принимать учителей на работу вне конкурса на 2017-2018 учебный год.

Как сообщили в ответ на запрос АПА в Министерстве образования, в списке 10 учебных заведений: Среднеспециализированная музыкальная школа им. Бюльбюля, Бакинский европейский лицей, Элитарная гимназия им. И.Эфендиева, школа-лицей №6 им. Т.Исмаилова, Общеобразовательная школа им. Зарифы Алиевой, Образовательный комплекс №132-134, Республиканский лицей с физико-математическим уклоном, Республиканский лицей с химико-биологическим уклоном, Гимназия искусств при Азербайджанской национальной консерватории и школа ;№23 им. Т.Гасанова.