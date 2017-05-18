Нобелевский лауреат опровергла информацию о своей смерти – ОБНОВЛЕНО

2017-05-18 14:07 | www.oxu.az | 2

Нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич опровергла информацию о своей смерти.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на lenta.ru, о недостоверности этих сведений писательница сказала РБК.

Она заявила, что «хорошо себя чувствует», и добавила, что узнала о своей «кончине» от журналистов.

«Кому такое захотелось распространять даже не представляю. Мои книги перевели на корейский язык, и я сейчас в Сеуле на презентации», - сказала Алексиевич.

Сообщение о ее смерти появилось в Twitter министра культуры Франции Франсуаз Ниссен, которая заняла свой пост 17 мая.

13:48

Нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич скончалась на 69-м году жизни.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на lenta.ru, об этом сообщила министр культуры Франции Франсуаз Ниссен в своем Twitter.

Белорусская писательница получила премию в 2015 году с формулировкой «за многоголосое звучание прозы и увековечивание страдания и мужества».

Алексиевич приобрела известность после публикации художественно-документальной книги «У войны не женское лицо». Ее перу также принадлежат произведения «Цинковые мальчики», «Чернобыльская молитва», «Время секонд-хэнд» и другие.

A.M.