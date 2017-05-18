В Баку пройдут Дни культуры Египта и Турции, посвященные Исламиаде

2017-05-18 16:24 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - В сквере имени Сабира города Баку пройдут Дни культуры Египта и Турции, посвященные IV Играм исламской солидарности, организованные при содействии посольств этих стран и Национальным бюро по пропаганде туризма (НБПТ), сообщили Trend Life в пресс-службе НБПТ.

Дни культуры Египта пройдут 19 мая. Выставка начнется в 14:00, а в 19:00 будет представлена концертная программа.

20-21 мая Дни культуры Турции пройдут с участием около 100 исполнителей и танцоров из Стамбула и Бурсы. Также будет представлена выставка произведений искусства.



В мероприятиях предусмотрено участие официальных лиц и спортсменов.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Автор: Вугар Иманов)