Эмин Агаларов дебютирует в кино

2017-05-18 14:20 | www.oxu.az | 2

В Санкт-Петербурге начались съемки новой комедии Марюса Вайсберга «Ночная смена», передает Oxu.Az со ссылкой на зарубежными СМИ.

Марюс Вайсберг, ставший недавно по версии Forbes одним из самых успешных российских кинорежиссеров, собрал поистине звездный состав в своем новом фильме.

По сюжету главный герой Макс, роль которого исполняет Владимир Яглыч, теряет работу на заводе и, чтобы прокормить семью, вынужден согласиться на случайное предложение одноклассницы — подработать стриптизером. Скрывая новую профессию от жены Ани, Макс попадает в череду забавных и нелепых ситуаций.

Вместе с Яглычем переживать жизненные казусы на экране будут Павел Деревянко, Ксения Теплова, Наталья Бардо, Игорь Жижикин, Валентина Мазунина, Елена Валюшкина и Тарзан. В одной из ролей также задействован известный певец и бизнесмен Эмин Агаларов, для которого эта роль станет дебютной в полнометражном фильме.

Съемки новой комедии полностью пройдут в городе на Неве, релиз фильма планируется в 2018 году.

A.C.

