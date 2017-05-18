Названы расходы государства на пенсии

2017-05-18 14:30 | www.oxu.az | 2

По предварительным данным Государственного фонда социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения в январе-марте текущего года выделило 824,3 млн манатов на финансирование пенсий и пособий, что на 68,8 млн манатов или на 9,1% больше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, 97,4% средств составили расходы на пенсии.

За 3 месяца 2017 года населению выплатили пособий на сумму 21,5 млн манатов, из которых 20% составили пособия по беременности и родам, 24% - пособия по временной нетрудоспособности, 16,8% - пособие на погребение, 39,2% - с другими целями.

У.А.

