Муслим Магомаев - это не просто талант, он настоящий гений! (ФОТО)

2017-05-18 16:25 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend Life/ - Вице-президент широко известного среди настоящих ценителей хорошей музыки фонда «Мелодия» и Центра возрождения оперетты имени Татьяны Шмыги Сергей Касьянов рассказал журналистам межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан под руководством Дмитрия Савельева, почему легендарный азербайджанский певец Муслим Магомаев всегда будет в тренде в России.

- Ваш фонд занимается сохранением культурного наследия. Какое место, на ваш взгляд, в этом наследии занимает сегодня Муслим Магомаев?

- Мы занимаемся сохранением того лучшего, замечательного, талантливого, что у нас было. Потому что сохраняя это прекрасное наследие, мы продлеваем ему жизнь, оно идет дальше и преобразуется во что-то новое. А такие подлинные образцы, такие, как Муслим Магомаев, – это эталон. Муслима Магомаева не зря называли королем российской эстрады. Это не просто талант, он настоящий гений! Символ – яркий, музыкальный, артистический, настоящий. И такая любовь зрителей, слушателей, которая была и есть у Муслима Магомаева, – вне времени. Сегодня мало таких имен, которые можно было бы с ним сравнить. В этом году отмечали 110-летие Клавдии Ивановны Шульженко, 75-летие Валентины Толкуновой, 100-летие Олега Лундстрема... И вот сегодня у нас концерт, посвященный Муслиму – великому человеку, музыканту, певцу. На концерте просто необыкновенный переаншлаг: некоторые люди готовы стоять, лишь бы попасть на этот концерт!

- Сегодня Азербайджан - родина Муслима Магомаева - и Россия разделены государственными границами. Но взаимный интерес к культуре друг друга сохранен. Как вы полагаете, на чем он основывается сегодня и какие перспективы у него есть?

- Эта дружба у нас, наверное, с самых древних времен. Как это было, так оно и продолжается сегодня, к счастью. Мы знаем очень много того настоящего, талантливого, подлинного, которое было и есть в Азербайджане, того, что всегда вне границ. Азербайджан – это древняя земля, древний, прекрасный народ с удивительными традициями, которые мы очень уважаем. Поэтому азербайджанский народ остается для нас братским, как и в советское время. А такие люди, как Муслим Магомаев, они вообще всегда раздвигают границы. Ведь в творчестве, дружбе, общении и даже в хорошем, добром, деловом партнерстве, по большому счету, границ-то нет. Мир, по сути, состоит из людей, и этот мир должен быть цельным, должен быть дружным. И мы в Фонде, в своей области, все для этого делаем. Раздвигаем границы.

- Культура России и культура Азербайджана очень тесно связаны между собой. Как вы считаете, что даёт нашим культурам такое взаимопроникновение?

- Я думаю, тут речь идет не просто о культурном обмене. Речь о соединении культур на каком-то буквально клеточном уровне. Идет постоянное обогащение друг друга. И это бесценно. И такие глобальные личности, как Муслим Магомаев, как Полад Бюльбюльоглу – это объединяющие народы певцы. Вот Муслим – азербайджанский певец, но человек, который большую часть жизни прожил в Москве. Т.е. это вне границ – это соединение, это любовь и к своему народу, и к своей земле, и к своим соседям. Поэтому, наверное, это самый добрый, самый прекрасный вариант из возможных.

- Насколько, на ваш взгляд, важен культурный обмен между Россией и Азербайджаном?

- Очень важен. Лично я сразу вспоминаю свое детство. У меня отец очень часто ездил в Азербайджан в командировки. Помню огромные прекрасные гранаты, рассказы о людях, с которыми он встречался. Я, к сожалению, до сих пор не был в Азербайджане, но мечтаю туда поехать. Тем более было бы интересно поехать на гастроли. Вот сегодня мы делаем вечер, посвященный Муслиму, а хотелось бы тоже с какой-нибудь программой поехать в Азербайджан и привезти каких-то хороших, талантливых артистов – продолжить этот дружеский и культурный обмен на всех уровнях. Потому что Азербайджан – это прекрасные, богатые в культурном и общечеловеческом плане страна и народ, которые заслуживают процветания. И это замечательно, что наши страны связывает большая дружба!