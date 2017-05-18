Невероятная возможность абитуриентам

2017-05-18 16:35 | www.trend.az | 2

UNEC самый крупный университет экономического профиля Южного Кавказа перед выбором специальности предлагает абитуриентам прожить один день студенческой жизни.

Учитывая, что в UNEC занятия ведутся открыто для общественности, абитуриенты, набравшие на вступительных экзаменах по 2-ой группе соответствующий балл, могут прийти в это высшее учебное заведение и присутствовать как слушатели на любом занятии. Присутствие на уроках поможет абитуриентам принять правильное решение при выборе специальности.

Абитуриенты, желающие стать студентами UNEC, могут прийти в университет, ознакомиться с высшим образовательным учреждением, найти ответы на все интересующие их вопросы.

Помимо этого, абитуриенты, желающие ознакомиться с UNEC, могут написать на официальный сайт университета (https://www.facebook.com/uneceduaz/) или обратиться на «Горячую линию» (146-1-3).

Следует отметить, что студентам, поступившим в UNEC, набрав свыше 600 баллов, в течение одного семестра будет выдаваться дополнительная стипендия. На экзаменационной сессии независимо от факультета по каждому курсу 15 студентам, показавшим высокие результаты, будут выдаваться отдельные стипендии. Это могут быть студенты, обучающиеся на платной, бесплатной основе, очном и заочном отделениях.

Об UNEC:

UNEC является брендом Азербайджанского государственного экономического университета. 21 января 2016 года Государственным комитетом по стандартизации, метрологии и патенту зарегистрирован и запатентован бренд UNEC.