В Агдаме спортсмен умер от передозировки протеина – ФОТО

2017-05-18 14:36 | www.oxu.az | 2

Житель Агдамского района скончался в результате употребления протеина.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, житель Агдамского района 36-летний Сабир Ибрагимов, проживавший в поселке Dörd yol – 2, был госпитализирован в Бардинскую районную центральную больницу из-за резкого ухудшения самочувствия.

Осмотр врачей показал, что у 36-летнего мужчины отказала печень. Несмотря на усилия врачей, спасти его жизнь не удалось.

По словам близких, Сабир Ибрагимов около 10 лет занимался спортом. Поднимавший большие тяжести спортсмен регулярно принимал добавку «Протеин». Причиной смерти отца двух детей стало излишнее употребление данной добавки.

Н.О.

