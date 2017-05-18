ICD готова финансировать совместные проекты с Парком высоких технологий Азербайджана

2017-05-18 16:49 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Исламская корпорация по развитию частного сектора (ICD) намерена начать реализацию совместных инвестиционных проектов с Парком высоких технологий Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) в сфере исламского финансирования и поддержки малого и среднего бизнеса.

Работы будут проводиться в рамках меморандума взаимопонимания, который в четверг на полях Форума по частному сектору (IDBG Private Sector Forum), организованного группой Исламского банка развития в Джидде, подписали директор Парка Вугар Бабаев и глава ICD Халед аль-Абуди.

Выступая на церемонии подписания, аль Абуди отметил, что на сегодня для ICD приоритетным вопросом является увеличение объема взаимных инвестиций между странами-членами Исламской корпорации для создания частных предприятий, развития и модернизации экономики.

IDBG Private Sector Forum проходит в Джидде в рамках 42 заседания руководства Исламского банка развития. В мероприятии принимают участие более двух тысяч инвесторов и высокопоставленных чиновников из арабских стран.

Исламская корпорация по развитию частного сектора, которая входит в группу Исламского банка развития, действует в Азербайджане с 2003 года. В стране ICD финансирует в основном малые и средние предприятия. Корпорация также является основателем в Азербайджане лизинговой компании Ansar Leasing и соучредителем Каспийской международной инвестиционной компании.

Портфель ICD в Азербайджане составляет порядка 150 миллионов долларов.

ICD, основанная в 1999 году, базируется в городе Джидда Саудовской Аравии. Ее основной задачей является финансирование частного сектора стран-участниц организации.

(Автор: Азад Гасанли)

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