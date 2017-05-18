Турция должна депортировать нелегальных мигрантов из Армении - лидер оппозиции

2017-05-18 16:53 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Турция должна депортировать нелегальных мигрантов из Армении, сказал лидер «Партии большого единства» Мустафи Дестеджи, передает в четверг информагентство "Доган".

По словам лидера партии, в Турции находится около 100 тысячи нелегальных мигрантов из Армении.

«В Турции проживают этнические армяне, они являются нашими гражданами. В то же время, в Турцию прибыло около 100 тысяч нелегальных мигрантов - граждан Армении. Однако, Армения оккупировала территорию Азербайджана, совершила геноцид, постоянно нарушает режим прекращения огня. И мы должны содержать нелегальных мигрантов из Армении?! Это недопустимо», - сказал Дестеджи.

Лидер партии отметил, что Турция всегда будет рядом с Азербайджаном.

«Турция не должна идти на контакты с Арменией до тех пор, пока Ереван не извинится за геноцид и резню, и не выплатит компенсации. Пока же Турция ни в коем случае не должна открыть границу с Арменией», - сказал лидер Дестеджи.

Дипломатические отношения между Турцией и Арменией были разорваны в 1993 году. Причиной разрыва отношений и закрытия в 1993 году турецко-армянской границы стали претензии Еревана на признание в мире так называемого "геноцида армян" и оккупация армянскими вооруженными формированиями территорий Азербайджана.

Ранее правительство Турции неоднократно заявляло, что Анкара не откроит границу с Арменией до деоккупации азербайджанских земель.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Орхан Гулузаде. Редактор: Хазар Ахундов)

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