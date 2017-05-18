Объявлен курс доллара на завтра

2017-05-18 17:27 | www.apa.az | 2

Центральный банк Азербайджана объявил официальный курс маната к доллару на 19 мая.

Как сообщили АПА-Экономикс в ЦБА, официальный курс USD/AZN установлен на уровне 1,7023 маната.

Отметим, что сегодня в Центральном банке при участии Государственного нефтяного фонда Азербайджана прошел очередной валютный аукцион. По итогам аукциона средневзвешенный курс доллара к манату составил 1,7023 AZN/$1 против 1,7022 AZN/$1 по итогам предыдущего аукциона.