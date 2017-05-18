Иранскому режиссеру вручили премию «Оскар» на Каннском фестивале

2017-05-18 14:50 | www.oxu.az | 2

Иранскому режиссеру Асгару Фархади вручили премию «Оскар» на Каннском фестивале, сообщает Oxu.Az со ссылкой на Entertainment Weekly.

В феврале 2017 года фильм Фархади «Коммивояжер» выиграл «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Это произошло на фоне скандала в связи с указом президента США Дональда Трампа, запрещающим въезд в страну лицам из Ирана. Фархади на церемонию в Голливуд не приехал.

На фестиваль в Канны прибыла представитель Американской академии кинематографических искусств и наук Мередит Ши. Она вручила награду Фархади, а также продюсеру Александру Малле-Гаю.

В 2016 году «Коммивояжер» был показан на Каннском фестивале. В 2017-м Фархади приехал в Канны на церемонию открытия смотра.

A.C.

