Ильхам Алиев: Сегодня в нефтяной отрасли произошло историческое событие

2017-05-18 14:55 | www.oxu.az | 2

«Сегодня знаменательный день в жизни нашей страны. Мы отмечаем ввод в эксплуатацию новой полупогружной буровой установки. В связи с этим поздравляю весь азербайджанский народ».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом сегодня заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на церемонии открытия полупогружной буровой установки «Гейдар Алиев» на базе по морскому обеспечению и логистике компании Caspian Drilling SOCAR в Гарадагском районе.

«Поздравляю всех работников, принявших участие в строительстве этой буровой установки, и выражаю им свою благодарность. Большинство принявших участие в строительстве установки – граждане Азербайджана», - сказал глава государства.

У.А.

