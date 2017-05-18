Сирия и Ирак усилят координацию в борьбе с террористами на общей границе

2017-05-18 16:56 | www.trend.az | 2

Президент Сирии Башар Асад призвал в четверг "к укреплению партнерства и координации между Дамаском и Багдадом в борьбе против террористических группировок в районе общей границы" двух республик. Об этом он заявил на встрече с советником премьер-министра Ирака по вопросам национальной безопасности Фалляхом аль-Файядом, передает ТАСС со ссылкой на информационное агентство SANA,

По информации агентства, стороны обсудили "конкретные шаги по практическому взаимодействию сирийской и иракской армий".