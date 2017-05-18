Спецпосланник ООН объявил о начале экспертных встреч по Сирии

2017-05-18 16:58 | www.trend.az | 2

Спецпосланник ООН Стаффан де Мистура объявил о начале работы экспертных встреч по Сирии, первой состоится встреча с делегацией Дамаска, передает РИА Новости.

"Спецпосланник рад объявить о начале экспертных встреч между делегацией правительства и офисом спецпосланника по темам и идеям конституционного процесса", — говорится в заявлении де Мистуры.

Как отмечается в документе, де Мистура принял во внимание мнения делегаций по поводу предложенного им документа, описывающего работу нового механизма.

В ходе шестого раунда межсирийских переговоров в Женеве де Мистура предложил сторонам новый механизм для обсуждения вопросов, касающихся конституции Сирии, и связанных с этим правовых норм. Механизм представляет собой встречи экспертов в области права от каждой из делегаций отдельно с представителями офиса спецпосланника. От делегации Дамаска предполагается два участника, переговорщики от оппозиции будут находиться в другой комнате вместе: несколько человек от ВКП, плюс по одному представителю от платформ Москвы и Каира. Предполагается, что данный механизм будет работать только во время межсирийских переговоров в Женеве. Параллельно де Мистура будет вести с делегациями дискуссии по всем четырем "корзинам" — конституции, управлению, выборам и борьбе с терроризмом.