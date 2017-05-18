Подготовлен дизайн азербайджанского автомобиля – ФОТО

2017-05-18 15:14 | www.oxu.az | 2

В Азербайджане группа молодых людей подготовила дизайн модели автомобиля Azerant Buta.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Fins.az, руководителем проекта модели Azerant Buta является Рамиль Наджафов, автором модели и дизайнером – Азер Абдуллаев, аниматор – Умид Агагулиев.

Молодые люди мечтают о появлении в Азербайджане автомобильной индустрии, и хотят внести свой вклад в это дело.

Они намерены привлечь внимание автомобильных дилеров и представителей автокомпаний во время соревнований Гран-при «Формулы 1» в Баку.

У.А.

