Атмосфера на соревнованиях потрясающая – четырехкратный победитель Исламиады

2017-05-18 17:08 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский пловец Максим Шемберев, который на соревнованиях по плаванию в рамках IV Игр исламской солидарности в Баку завоевал четыре золотые медали, не намерен останавливаться на достигнутом.

"Нужно работать дальше, не останавливаться. Конечно, в планах поехать на Олимпийские игры в Токио. У нас есть еще три года, чтобы подготовиться и завоевать лицензию, нужно приложить максимум усилий", - отметил он.

По словам спортсмена, атмосфера на соревнованиях IV Игр исламской солидарности была очень хорошей.

"Соревнования прошли хорошо, я выступал на разных дистанциях. Среди соперников могу назвать в основном спортсменов из Турции, еще, конечно, из Индонезии и Марокко. Атмосфера на соревнованиях потрясающая, нас активно поддерживали зрители и очень радовались нашей победе. Это очень приятно", - добавил Максим Шемберев.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)