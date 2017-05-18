Destici: Türkiye, 100 Bine yakın kaçak Ermeniyi sınır dışı etmeli

2017-05-18 17:34 | www.trend.az | 1

Azerbaycan/Bakü/Trend Haber Ajansı Türkiye Masası

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici Azerbaycan ile Ermenistan arasında fiili bir savaş durumu olduğunu hatırlatırken "Türkiye'de sayıları 100 bine yaklaşan kaçak Ermeni var. Türkiye bunları derhal sınır dışı etmeli" dedi.

Bölge illerinde inceleme ve temaslarda bulunmak üzere Erzurum'a gelen Genel Başkan Mustafa Destici, Palandöken'deki Sway Hotel^'de basın toplantısı yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dış gezilerini değerlendiren Destici, Azerbaycan ile Ermenistan arasında fiili bir savaş durumu olduğunu, Ermenistan'ın sürekli taciz atışları yaptığını söylei. Azerbaycan'ın yanında olduklarını anlatan Destici, Ermenistan işgal ettiği topraklardan çekilmesini istedi. Destici bu konuda şunları söyledi:



"Soykırım uyguladığı, katliam yaptığı yerlerle, dönemlerle ilgili açık özür beyanı ve tazminatları ödemedikten sonra Türkiye kesinlikle Ermenistan ile hiçbir ilişkiye girmemelidir. Sınır kapısı asla resmi ya da gayri resmi bir şekilde açılmamalıdır. Hatta daha ilerisini söyleyeyim. Türkiye'nin Ermeni vatandaşları vardır. Elbetteki bunlar Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır. Azınlık hakları vardır. O haklarına sahip olarak Türkiye'de yaşamaya devam edeceklerdir. Ama onun çok fevkinde Türkiye'de sayıları 100 bine yaklaşan kaçak Ermeni vardır. Türkiye bunları derhal sınır dışı etmelidir. Yani; 'Ermenistan, Azerbaycan'ın topraklarını işgal edecek orada soykırım uygulayacak, her gün Azerbaycan'daki Türk kardeşlerimizin askerlerini şehit edecek biz de burada kaçak Ermeniler'i besleyeceğiz.' Böyle yağma yok. Bunu kabul etmiyoruz. Bunların derhal sınır dışı edilmesi gerektiğini açık ve net ifade etmek istiyorum. Suriye'den gelen mülteciler var. Türkiye kucak açmalı. Ama vatandaşlık meselesi millete sorulmalıdır. Milletimize sorulmadan milletimizin onayı ve görüşü alınmadan yani açık referandum yapılıp milletimize sorulmadan bunlara vatandaşlık verilmesini doğru bulmadığımızı ifade etmek istiyorum."



PKK'nın yaklaşık 34 yıldan bu yana Türkiye'nin başına bela olduğunu, asker, polis, sivilleri şehit ettiğini, nifak tohumu ekerek milleti bölmeye çalıştığını belirten Destici, şöyle devam etti:



"PKK ve onun uzantısı PYD ve YPG asla ve kata Kürt kardeşlerimizin temsilcisi değildir. Dolayısyla PKK, PYD ve YPG'yi bir Kürt örgütü olarak görmek hele hele Kürtler'in haklarını savunuyor noktasına getirmek, bu vatana yapılabilecek en büyük ihanetlerini başında gelmektedir. Türkiye şu anda terörle mücadelede özellikle PKK'ya karşı mücadelede çok ciddi bir sınav veriyor. Sözde milletvekillerine sözde sivil toplum örgütleri, gençlik kuruluşları, üniversite yapılanmaları, finans kaynakları, uluslararası bağlantıları hepsine karşı topyekün bir mücadele var."