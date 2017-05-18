Президент: Доходы от нефти направляются на грандиозные проекты

2017-05-18 15:20 | www.oxu.az | 2

«Большая часть вкладываемых в Азербайджан инвестиций совершается иностранными компаниями. В эту установку инвестировало азербайджанское государство. Мы направляем доходы от нефти на такие крупные, грандиозные проекты».

Как передает Oxu.Az, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил 18 мая на церемонии открытия полупогружной буровой установки «Гейдар Алиев» на базе по морскому обеспечению и логистике компании Caspian Drilling SOCAR.

Президент заявил, что объем средств, вложенных как Нефтефондом, так и Госнефтекомпанией для реализации этого проекта, составляет почти миллиард долларов:

«Это демонстрирует как нашу силу, так и наши возможности. Это также показывает, что нефтяная отрасль в Азербайджане успешно развивается».

Н.О.

