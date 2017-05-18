Минобороны Азербайджана: Боевые и небоевые потери армянской армии намного превышают официальные цифры

2017-05-18 18:06 | www.apa.az | 3

«Военно-политическое руководство Армении, которое боится обострения внутренней общественно-политической ситуации и увеличения ненависти к утерявшей авторитет армии, искажая истинное число случаев смерти в армии, как и в прошлые годы продолжает скрывать правду от общественности страны».

Как сообщает АПА, об этом заявили в Минобороны Азербайджана.

В министерстве прокомментировали распространившуюся в прессе информацию о том, что в течение этого года в ВС Армении было зарегистрировано 26 факто смерти и отметили, что согласно проведенным расследованиям, с января 2017 года в армии Армении число боевых и небоевых потерь составляет не 26 человек, как это указывается в официальной информации, а 50: «Для того, чтобы доказать это, достаточно посмотреть на материалы, опубликованные в СМИ Армении в связи с потерями за текущий год, хотя и это не полностью отражает реалии в связи с потерями в рядах армянской армии. Если учесть тот факт, что регистрация призывников из оккупированных территорий Азербайджана и привлеченных из разных стран армянских наемников не проводится, то можно понять, что цифра потерь значительно выше».