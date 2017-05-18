В Квемо-Картли назначен новый губернатор

2017-05-18 18:15 | www.apa.az | 3

В грузинский район Квемо-Картли, где компактно проживают азербайджанцы, назначен новый губернатор.

Как сообщает грузинское бюро АПА, об этом сообщили в пресс-службе Кабинета министров Грузии. Согласно информации, премьер-министр Грузии подписал распоряжение о назначении Григола Немсадзе губернатором Квемо-Картли.

Григола Немсадзе экономист, работал в частном, банковском секторе.

Сегодня министр регионального развития и инфраструктуры Грузии Зураб Алавидзе представил его губернаторскому коллективу региона.

Согласно информации, бывший губернатор Пата Хизанашвили назначен на должность в Управление специальной охраны Службы государственной охраны.