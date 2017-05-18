Замдекана БГУ подала в суд на студента

2017-05-18 15:34 | www.oxu.az | 2

Заместитель декана Бакинского государственного университета подала в суд на студента 4-го курса за клевету.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, заместитель декана факультета теологии Нигяр Исмаилзаде подала жалобу в порядке частного обвинения на студента 4-го курса Заки Мирагаева.

Об этом сообщил адвокат Эльчин Садыгов. По его словам, З. Мирагаев обвиняется по статьям 147.2 УК АР (клевета) и 148 (оскорбление). Студенту грозит до 3 лет лишения свободы.

Отметим, что З.Мирагаев недавно сделал заявление в прессе, обвинив факультет во взяточничестве.

Н.О.