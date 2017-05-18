Джей-Зи и Бейонсе стали миллиардерами

2017-05-18 15:40 | www.oxu.az | 3

Вышел новый рейтинг авторитетного издания — самые богатые американки. По итогам рейтинга, состояние Бейонсе оценено в 350 млн долларов. А в рейтинге Forbes, посвященном самым богатым рэперам мира, который тоже появился недавно, состояние Джей-Зи оценили в 810 миллионов. В итоге совокупное состояние звездной пары составляет 1,16 миллиарда долларов, передает Oxu.Az со ссылкой на зарубежные СМИ.

Джей-Зи и Бейонсе поженились в апреле 2008 года. Неплохой результат практически за 10 лет совместной жизни.

Отметим, что если во время первой беременности звезда тщательно скрывала интересное положение, то теперь не проходит и дня, чтобы в Сети не появились новые фотографии Бейонсе.

Несмотря на то что Бейонсе вынашивает двойню и планирует в будущем вести более спокойный образ жизни (она решила уменьшить количество выступлений), всё же она не сидит дома. Недавно певица вместе со своим мужем Джей- Зи и дочкой Блю Айви побывала на премьере музыкального фильма «Красавица и Чудовище».

Напомним, что несколько месяцев назад Бейонсе шокировала всех новостью о своей беременности. Более того, она ждет двойню. Пока певица ведет довольно активный образ жизни, но врачи всё же рекомендовали ей соблюдать режим на более позднем сроке. Из-за этого поп-дива не смогла выступить на фестивале Coachella, хедлайнером которого она была заявлена.

A.C.

