Закрытие ВАК бросает тень на развитие азербайджано-российских отношенийй - депутат

2017-05-18 17:14 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Аннулирование Верховным судом России регистрации Всероссийского азербайджанского конгресса (ВАК) вызывает сожаление, сказал Trend в четверг депутат Милли Меджлиса (парламента) Бахтияр Садыгов.

По его словам, это решение бросает тень на азербайджано-российские отношения.

«Эта организация на протяжении длительного времени осуществляла очень эффективную деятельность. Деятельность этой организации в целом способствовала укреплению азербайджано-российских отношений. К сожалению, ряд российских чиновников, попав под влияние проживающих в России состоятельных лиц армянского происхождения, были спровоцированы на принятие такого шага. Министерство юстиции, не обращая внимания на историю, многогранность азербайджано-российских связей и стратегическое партнерство, приняло данное решение, ссылаясь на бюрократические нюансы. Это решение бросает тень на азербайджано-российские отношения в целом, на их здоровое развитие», - сказал Садыгов

По его словам, Азербайджан всегда проявлял дружеское отношение к России, помогал функционирующей в Азербайджане Русской общине.

«Однако Россия не продемонстрировала такую же адекватность при принятии решения в отношении ВАК. Это довольно необдуманный шаг. Еще есть возможность его исправить. Если Россия считает Азербайджан, обладающий политическим весом на Южном Кавказе, стратегическим партнером и хочет развивать с ним отношения, это решение в скором времени должно быть изменено», - сказал депутат.

15 мая Верховный суд России на основе обращения министерства юстиции РФ аннулировал регистрацию Всероссийского азербайджанского конгресса.

(Автор: Самир Али. Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)