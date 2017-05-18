Ремонтируется одна из автодорог Абшеронского района Азербайджана
2017-05-18 17:19 | www.trend.az | 3
БАКУ /Trend/ - В связи с проводимыми ремонтными работами завтра с утра на участке автодороги Мехдиабад-Дигях-Мамедли, расположенном между дорогой Забрат-Кюрдаханы и поселком Мамедли, будет ограничено движение транспорта.
Как сообщили Trend в четверг в ОАО «Азеравтойол», ограничение охватывает примерно двухкилометровый участок дороги и сохранится до завершения работ.
Завершить строительные работы планируется в короткий срок.
На следующем этапе ремонтные работы продолжатся на участке указанной автодороги, расположенном между поселками Мамедли и Дигях.
(Текст: Талех Агавердиев)