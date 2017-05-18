Официальная статистика: В Нахчыване нет безработных

2017-05-18 15:47 | www.oxu.az | 2

Госкомитет по статистике Азербайджана обнародовал число граждан, получающих пособие по безработице. За четыре месяца этого года в органах занятости официальный статус безработного получили 35 тыс. 854 человека. Пособие по безработице получают 5 тыс. 495 из них.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Fins.az, по информации Госкомитета, больше всего безработных – 16 тыс. 411 человек – было зарегистрировано в столице. На втором месте идет Аранский экономический район – 7 тыс. 848 человек, а затем Гянджа-Газахский экономический район – 2 тыс. 515 человек.

Согласно статистике, в Нахчыванской Автономной Республики безработных не было зарегистрировано вовсе.

У.А.

