Олимпийский чемпион Тогрул Аскеров дисквалифицирован – ОБНОВЛЕНО

2017-05-18 15:54 | www.oxu.az | 2

«Я не использовал ни один запрещенный препарат».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, об этом в интервью прессе заявил олимпийский чемпион Азербайджана по вольной борьбе Тогрул Аскеров.

25-летний спортсмен заявил, что совершенно далек от допинга:

«В начале года во время участия в соревнованиях Профессиональной борцовской лиги в Индии я изменил свой рацион. Скорее всего, именно тогда в мой организм попало запрещенное вещество. Я всегда был и буду верен принципам честной борьбы».

Аскеров заявил, что не примет участие в IV Исламских играх солидарности из-за травмы:

«Пусть болельщики не беспокоятся, я и без того некоторое время не буду бороться из-за травмы. Мне необходима операция. Большие победы еще впереди, после полного восстановления я вновь добьюсь больших успехов».

Отметим, что Тогрул Аскеров дисквалифицирован до 17 апреля 2018 года.

11:38

Победитель Летних Олимпийских игр в Лондоне, азербайджанский борец Тогрул Аскеров получил дисквалификацию.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, причиной стало нарушение 25-летним спортсменом допинговых правил.

Взятая у спортсмена допинг-проба дала положительный результат. Выяснилось, что Аскеров использовал запрещенный препарат хигенамин, который разрешен в США и ЕС, но использование которого запрещено Всемирным антидопинговым агентством. Данный препарат чаще всего используется для поддержания веса.

По этой причине азербайджанский борец отстранен от всех соревнований сроком на 1 год. Также Т.Аскеров не включен в список участников IV Исламских игр солидарности в Баку.

Отметим, что Тогрул Аскеров является олимпийским чемпионом, бронзовым призером Рио-2016, а также золотым призером Европейских игр и чемпионата Европы.

A.M.

