Все ждали от меня "золота", и я оправдала ожидания - тхэквондистка Патимат Абакарова

2017-05-18 17:24 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Тхэквондистка Патимат Абакарова, которая стала обладателем золотой медали на соревнованиях IV Игр исламской солидарности, выразила признательность болельщикам.

"Зрители очень поддерживали, особенно это чувствовалось в полуфиналах и финалах - зал был полным. Сейчас все пишут, поздравляют с победой. Хочу поблагодарить всех. Также хочу подчеркнуть высокий уровень организации IV Игр исламской солидарности", - сказала она.

По словам спортсменки, она безумно рада победе.

"Все ждали от меня "золота", и я оправдала ожидания. К этим соревнованиям подошла в хорошей форме, поэтому все прошло отлично", - сказала Абакарова.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)