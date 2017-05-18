Исламиада: Алжирский футболист бросил на землю форму сборной Азербайджана и прошелся по ней

2017-05-18 16:07 | www.oxu.az | 2

После полуфинального матча футбольного турнира Исламских Игр между Азербайджаном и Алжиром произошел неприятный инцидент.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на 1news.az, встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу нашей команды, которая вышла в финал турнира.

Алжирские футболисты, раздосадованные поражением, разбили окна и двери раздевалки. А один из игроков бросил на землю форму сборной Азербайджана и прошелся по ней.

На пресс-конференции главный тренер сборной Алжира Амир Шафик обвинил судей в несправедливости, а также сказал, что ничего не знает о случившемся.

A.M.