Россия дорожит стратегическим партнерством с Азербайджаном - МИД
2017-05-18 17:32 | www.trend.az | 3
БАКУ /Trend/ - Интересы азербайджанских граждан в России представляют около 260 организаций, в том числе на федеральном уровне, сказала представитель МИД России Мария Захарова на брифинге в четверг, комментируя закрытие Всероссийского конгресса азербайджанцев.
"Россия дорожит стратегическим партнерством с Азербайджаном, курс взятый на всемерное укрепление отношений был определен главами двух государств", - сказала она, выразив уверенность что ситуация вокруг ВАК не нанесет ущерба двусторонним отношениям.
15 мая Верховный суд России на основе обращения министерства юстиции РФ аннулировал регистрацию Всероссийского азербайджанского конгресса.
(Автор: Эльмира Таривердиева)