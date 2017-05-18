Россия дорожит стратегическим партнерством с Азербайджаном - МИД

2017-05-18 17:32 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Интересы азербайджанских граждан в России представляют около 260 организаций, в том числе на федеральном уровне, сказала представитель МИД России Мария Захарова на брифинге в четверг, комментируя закрытие Всероссийского конгресса азербайджанцев.

"Россия дорожит стратегическим партнерством с Азербайджаном, курс взятый на всемерное укрепление отношений был определен главами двух государств", - сказала она, выразив уверенность что ситуация вокруг ВАК не нанесет ущерба двусторонним отношениям.

15 мая Верховный суд России на основе обращения министерства юстиции РФ аннулировал регистрацию Всероссийского азербайджанского конгресса.

(Автор: Эльмира Таривердиева)