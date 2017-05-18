Молодой парень погиб из-за смартфона – ВИДЕО

2017-05-18 16:14 | www.oxu.az | 2

В городе Наджране на юго-западе Саудовской Аравии смартфон стал причиной гибели молодого человека, сообщает Oxu.Az со ссылкой на Life.

Согласно информации, 16 мая работник магазина сидел на ступеньках около торговой лавки, уткнувшись в телефон. В это время на дороге перед магазином столкнулись два автомобиля. Одну машину ударом вынесло прямо к магазину, и она врезалась в стеклянную витрину. Продавец заметил аварию слишком поздно, чтобы отбежать. От полученных травм он скончался на месте.

Н.О.