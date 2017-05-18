В Европе по-прежнему есть интерес к Транскаспийскому газопроводу - эксперт

2017-05-18 17:33 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Некоторые политические и бизнес-группы в Европе по-прежнему заинтересованы в строительстве "Транскаспийского газопровода", считает старший научный сотрудник Финского института международных отношений Марко Сидди, специализирующийся на энергополитике ЕС.

«Однако реальная приверженность реализации этого проекта остается ограниченной», - сказал Сидди по электронной почте Trend в четверг.

По словам эксперта, перспективы Транскаспийского трубопровода не изменились за последние пару лет, поскольку все основные препятствия для реализации этого проекта, такие как затраты на строительство, конкуренция с другими проектами, стагнация спроса на газ в Европе, неопределенность по поводу поставок из Туркменистана, неопределенный правовой статус Каспийского моря и противостояние со стороны России и Ирана, по-прежнему актуальны.

Сидди отметил, что также появились дополнительные препятствия - осуществляемые Россией проекты-конкуренты, в том числе "Турецкий поток", строительство офшорного участка которого в Черном море начато в начале мая. Трубопровод строится в рамках межправительственного соглашения между Россией и Турцией, подписанного в октябре 2016 года, предполагающего укладку двух веток газопровода мощностью 15,75 миллиарда кубометров газа каждая.

Кроме того, по словам эксперта, последние события в Турции, через которую туркменский газ из Транскаспийского трубопровода должен пойти в Европу, и возрастающая конфронтация Турции с ЕС вызывают серьезное беспокойство у европейских лидеров.

Проект Транскаспийского газопровода считается оптимальным вариантом для доставки энергоресурсов из Туркменистана, который занимает четвертое место в мире по запасам газа, на европейский рынок. Трубопровод предполагается проложить по дну Каспийского моря к берегам Азербайджана. Далее по существующей инфраструктуре туркменские углеводороды могут попасть в Турцию, которая граничит с европейскими странами.

Транскаспийский трубопровод может быть реализован в рамках крупного проекта "Южный газовый коридор", который предполагает поставки газа из Каспийского региона, в частности азербайджанского газа, в Европу.

Переговоры по Транскаспийскому газопроводу между ЕС, Азербайджаном и Туркменистаном начались в сентябре 2011 года.

(Автор: Елена Косолапова)