В регионах Азербайджана ждут визиря начала 19 века (ФОТО)

2017-05-18 17:40 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - Коллектив Азербайджанского государственного театра юного зрителя с 12 по 16 июня поедет на гастроли в регионы страны, сообщили Trend Life в пресс-службе ТЮЗа. Гастроли организованы в рамках Государственной программы «Азербайджанский театр в 2009-2019 годах».

Зрителям городов Шамахы, Агсу, Исмайыллы, Габалы, Огуза, Гаха, Загаталы и Балакена будет представлен спектакль "Sərgüzəşti-vəziri-xani-Lənkəran" (Приключения визиря Лянкяранского ханства"), поставленного по произведению основоположника азербайджанской драматургии, писателя и драматурга Мирзы Фатали Ахундзаде.

Режиссер-постановщик - народный артист, кавалер ордена "Шохрат" Дженнет Селимова. В ролях – заслуженные артисты Гюляр Набиева, Лейли Велиева, Шовги Гусейнов, Нофель Велиев, актеры Шабнам Гусейнова, Зульфия Алгусейнова, Айдын Демиров, Керем Хадызаде, Рамиль Мамедов, Эльнур Гусейнов, Ирада Рашидова и другие.

"Sərgüzəşti-vəziri-xani-Lənkəran" - третья комедия Мирзы Фатали Ахундова, написанная в 1851 году. Это первое драматическое произведение, сыгранное на сцене азербайджанского театра. В комедии высмеиваются коррумпированные и тиранические правители периода азербайджанских ханств. Действия происходят в 1800-1801 гг. Визирь Мирза Хабиб, представлен как тиран за стенами своего дома, за исключением правителя, перед которым он унижается. Однако, своими собственными женщинами он подвергается унижениям и обману. Также в комедии на фоне дворцовых и семейных интриг показана самоотверженная любовь свояченицы визиря Ниса-ханум и племянника хана Теймур-аги.

(Автор: Вугар Иманов)