МИД Азербайджана: «Надеемся, апелляционное обращение ВАК будет рассмотрено в соответствующем порядке, и вопрос будет решен положительно»

2017-05-18 18:51 | www.apa.az | 2

Руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев выразил отношение по поводу заявления пресс-секретаря МИД РФ Марии Захаровой в связи с ВАК.

Как сообщает АПА, Х.Гаджиев отметил, что естественно Азербайджан находится в контакте с членами ВАК, которые являются гражданами России: «Как и Армения, которая естественно находится в контакте с членами Союза армян России. По имеющимся у меня данным, предложенные Минюстом России претензии и предложения в связи с Уставом Конгресса учтены. Надеемся, апелляционное обращение ВАК будет рассмотрено в соответствующем порядке, и вопрос будет решен положительно».