В Китае приступили к добыче «горючего льда»

2017-05-18 16:32 | www.oxu.az | 3

О начале добычи нового вида ископаемого материала, который можно использовать в качестве топлива.

Как передает Oxu.Az, об этом заявил министр земельных и природных ресурсов Китая Цзян Дамин.

Горючим льдом называют гидраты природных газов — кристаллические образования воды и газа под давлением и определённой температурой. И хотя внешне такие «кристаллы» действительно напоминают лёд, в одном кубометре «льда» содержится почти 165 кубометров природного газа.

Обнаружить уникальный ископаемый материал удалось в 2007 году. Десять лет потребовалось китайским промышленникам и учёным, чтобы построить уникальную станцию добычи — погружную платформу, находящуюся на удалении 320 километров от берега.

С начала мая 2017 года дневная добыча газа из гидратов составляет 16 тысяч кубических метров, и по всем прогнозам дневная добыча будет только расти. Пока эксперты не сообщают, как новый вид ископаемого скажется на удовлетворении потребностей КНР в ресурсах, ведь до сих пор точно не посчитан объём залежей в месторождении «горючего льда».

Н.О.