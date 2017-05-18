Азербайджан завоевал 51-ю золотую медаль на Исламиаде

2017-05-18 17:41 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Азербайджан завоевал 51-ю золотую медаль на IV Играх исламской солидарности Баку-2017.

Азербайджанский боксер Джавид Челябиев (60 кг) встретился в финале с иракским боксером Аммаром Кербелаи.

В решающем бою Джавид Челябиев одержал победу над своим соперником.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.