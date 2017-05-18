РФ поддерживает контакты с разными участниками политического процесса в Ливии – Песков

2017-05-18 17:45 | www.trend.az | 2

Россия поддерживает контакты с разными участниками политического процесса в Ливии. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя обсуждение ливийской тематики на различных переговорах, передает ТАСС.

"Тема Ливии действительно фигурирует на повестке дня, действительно российская сторона поддерживает контакты с разными участниками политического процесса в Ливии", - сказал представитель Кремля.