Марат Уелданов может быть экстрадирован в Россию - МИД

2017-05-18 17:46 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Дальнейшее развитие событий вокруг осужденного в Азербайджане гражданина России Марата Уелданова предполагает в том числе возможность передачи осужденного в Российскую Федерацию для отбывания наказания, сказала представитель МИД России Мария Захарова на брифинге в четверг.

По ее словам, посольство России в Азербайджане находится в постоянном контакте как с самим российским гражданином и его адвокатом, так и с властями Азербайджана, и прилагает все усилия для защиты прав Уелданова.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям 28 апреля завершился суд по уголовному делу арестованного в Баку российского гражданина армянского происхождения Марата Уелданова, который обвиняется в незаконном обороте наркотиков.

На процессе под председательством судьи Самира Алиева обвиняемому был зачитан приговор, согласно которому Уелданов осужден на восемь лет.

Согласно обвинению, российский гражданин Марат Уелданов был задержан в Баку 28 июля прошлого года. Он обвиняется по статье 234 (незаконное изготовление, производство, приобретение, хранение, перевозка, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ или прекурсоров) УК Азербайджана.

(Автор: Эльмира Таривердиева)