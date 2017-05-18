Музыканты из Норвегии выступили с концертом в Баку (ФОТО)

2017-05-18 17:58 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - В Бакинской музыкальной академия имени Узеира Гаджибейли (БМА) прошел концерт Камерного ансамбля Норвегии Oslo Kammerakademi, посвященный 25-летию установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Норвегией и Дню Конституции Норвегии, сообщили Trend Life в пресс-службе БМА. Норвежские музыканты также провели мастер-класс для студентов кафедры духовых инструментов БМА.

На встрече посла Норвегии в Азербайджане Борда Ивара Свендсена и ректора БМА, профессора Фархада Бадалбейли обсуждались вопросы дальнейшего развития отношений в сфере музыкальной культуры. У БМА многолетние связи с Академией Э.Грига Бергенского университета, многие азербайджанские студенты получают там музыкальное образование, происходит обмен опытом между преподавателями. Музыканты Камерного ансамбля в прошлом году также приезжали в Баку, провели мастер-классы и дали концерт. Причем студенческая молодежь БМА настолько им понравилась, что они приняли решение приехать в этом году тоже.

"Мастер-классы проходили на высоком уровне в течение трех дней. А в один день состоялось десять (!) отдельных мастер-классов по разным инструментам: гобою, флейте, трубе, фаготу, кларнету, контрабасу и валторне, причем участниками были не только наши студенты, но и ученики из музыкальной школы имени Бюльбюля, музыкального колледжа и т.д. Музыкант всегда должен иметь представление об исполнительских школах других стран, и в этом плане азербайджанская школа исполнения на духовых инструментах показала себя с самой лучшей стороны. Это подтверждают восторженные мнения норвежцев о проведенных мастер-классах", - говорится в сообщении.

Перед началом концерта проректор БМА по международным связям, профессор Егяна Ахундова и посол Норвегии Борд Ивар Свендсен, который выступил на прекрасном азербайджанском языке, подчеркнули важность расширения двусторонних культурных связей Норвегии и Азербайджана и поздравили всех с 25-летием установления дипломатических отношений между двумя странами.

В праздничном вечере приняли участие деятели культуры, известные музыканты, представители дипломатических миссий, студенты БМА.

(Автор: Вугар Иманов)