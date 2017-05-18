МИД: Иран не остановит ракетную программу

2017-05-18 16:57 | www.oxu.az | 3

Исламская Республика Иран не прекратит реализацию своей ракетной программы из-за нового раунда санкций, введенных США в отношении ряда иранских и китайских фигурантов, по причине поддержки иранской программы разработки баллистических ракет, передает Oxu.Az cо ссылкой на Trend.

Министерство иностранных дел Ирана распространило заявление, в котором говорится, что страна продолжит свою ракетную программу в соответствии со своим «неотъемлемым и законным правом» для повышения обороноспособности страны, заявил 18 мая официальный представитель министерства Бахрам Газеми по каналу в Telegram.

Президент США Дональд Трамп 17 мая расширил список санкций в отношении Ирана, к чему призывал в рамках международной ядерной сделки 2015 года.

Трамп ввел санкции в отношении семи иранских и китайских граждан и компаний, имеющих отношение к программе создания баллистических ракет в Исламской Республике.

В качестве контрмер в отношении новых санкций со стороны США Исламская Республика наложила санкции на девять американских компаний и отдельных лиц за «нарушения прав человека» путем прямого или косвенного сотрудничества с Израилем.

Обновленный список санкционированных лиц и компаний будет выпущен после получения одобрения иранскими властями.

Н.О.