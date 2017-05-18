Азербайджанский табак никто не покупает

2017-05-18 17:04 | www.oxu.az | 2

Загатальский завод по переработке табака не может найти покупателей на свою продукцию.

Как передает Oxu.Az, директор завода Фазиль Рустамов заявил Fins.az, что каждый год на завод поставляют 1000-1500 тонн табака.

Табак для переработки на завод привозят из Шеки, Гаха и Загаталы. Выращивается американский табак сорта «Вирджиния».

Ф.Рустамов заявил, что за год на заводе производится 1000 тонн продукции. 300-400 тонн перерабатываемого табака продается в Россию, 20-30 тонн – в Белоруссию. Соседняя Грузия покупает 15 тонн.

Руководитель завода рассказал, что на местном рынке продается только необработанный табак. Непроданный табак скапливается на складах.

По словам Ф.Рустамова, в сезон на заводе работает 60 человек, в несезонное время – 20 человек. В настоящее время завод прекратил переработку, так как работает до апреля-мая.

У.А.

