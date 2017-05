Есть Ритм - есть Жизнь: Гостям Исламиады показали самую большую нагару на Кавказе (ФОТО,ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама состоялся сольный концерт ритм-группы "Натиг" под руководством заслуженного артиста Азербайджана Натига Ширинова, сообщили Trend Life в пресс-службе центра. Концерт “Ritm varsa, Həyat var” (Есть Ритм - есть Жизнь) был посвящен IV Играм исламской солидарности Баку-2017.

Натиг Ширинов - известный знаток национальной музыки, перкуссионист (барабанщик), мастер игры на нагаре. Вместе со своим музыкальным коллективом выступал с концертами во многих странах, получил мировое признание и завоевал множество наград, принимал участие на открытии и закрытии международных фестивалей и грандиозных спортивных мероприятий, среди которых "Евровидение - 2012", первые Европейские игры, Игры исламской солидарности в Баку и т.д.

Натиг Ширинов является первым ритм-композитором Азербайджана, известен как инноватор стиля игры на нагаре, экспериментирует с размерами и тактами. И на этом концерте не обошлось без нововведений. На сцене звучала самая большая на Кавказе нагара диаметром в 1 метр и импровизации музыкантов, восторг публики вызвало еще одно новшество - группа вышла на сцену под звуки азана.

В процессе всего концерта своей игрой и комментариями известный музыкант объяснял публике, значение названия концерта “Ritm varsa, Həyat var”, и даже призвал считать ритмы нагары вместе с ним! Конечно, это было невозможно, уследить за виртуозной игрой Натига и его группы!

Отметим, что в состав группы входят Умид Ширинов, Хикмет Рзаев, Эльбей Искандеров, Теймур Джабраилов, Фарид Вазиров, Максад Азизов, Намиг Ширинов, Байрам Узеиров, Анар Аббасов, Самир Алиев.

На вечер прозвучали такие композиции как “Qatar”, “Nağara”, “Mehriban”, “Qaval rəqsi”, “Bir qəlbdə iki ruh”, “Söz və ritm”, “Nağarada arabeska”, “Qaytağı” и т.д.

Выступление артистов неоднократно сопровождалось овациями зрителей, среди которых было множество туристов и гостей Исламиады.

(Автор: Вугар Иманов)