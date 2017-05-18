Саргсян назначил новых замминистров обороны
2017-05-18 17:10 | www.oxu.az | 2
Указом президента Армении Сержа Саргсяна от 18 мая заместителем министра обороны назначен Артак Давтян, сообщает пресс-служба главы Армении.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на армянские СМИ, другим указом президента Саргсяна первым заместителем министра обороны Армении назначен Артак Закарян.
Артак Давтян — член Республиканской партии Армении, депутат Национального собрания с 2007 года.
Артак Закарян также член правящей партии, депутат с 2009 года. До недавнего времени возглавлял постоянную парламентскую комиссию по внешним сношениям.