Саргсян назначил новых замминистров обороны

2017-05-18 17:10 | www.oxu.az | 2

Указом президента Армении Сержа Саргсяна от 18 мая заместителем министра обороны назначен Артак Давтян, сообщает пресс-служба главы Армении.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на армянские СМИ, другим указом президента Саргсяна первым заместителем министра обороны Армении назначен Артак Закарян.

Артак Давтян — член Республиканской партии Армении, депутат Национального собрания с 2007 года.

Артак Закарян также член правящей партии, депутат с 2009 года. До недавнего времени возглавлял постоянную парламентскую комиссию по внешним сношениям.

З.Г.

