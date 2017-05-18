В Баку прошло мероприятие, посвященное туркменскому поэту и философу Махтумкули Фраги (ФОТО)

2017-05-18 18:13 | www.trend.az | 3

В четверг в Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) при содействии Посольства Туркменистана прошла международная научная конференция под названием "Махтумкули Фраги - воспеватель дружбы и братства", сообщило посольство.

В мероприятии приняли участие вице-президент Национальной академии наук Азербайджана, депутат Милли Меджлиса (парламента), директор Института литературы им. Низами Гянджеви Иса Габибейли, директор Института рукописей им. М.Физули НАНА Теймур Керимли, представители научной интеллигенции, знатоки творчества туркменского поэта Махтумкули Фраги и почетные гости.

В начале мероприятия с приветственным словом к участникам международной конференции обратился и рассказал о произведениях туркменского поэта, которые вошли в сокровищницу мировой литературы вице-президент НАНА, депутат Милли Меджлиса, директор Института литературы им. Низами Гянджеви Иса Габибейли.

Далее на мероприятии выступил 1-ый секретарь (консул) Посольства Туркменистана в Азербайджане Б.Реджепов, где подробно рассказал о том, что 18 мая 2017 года независимый и нейтральный Туркменистан отмечает 25-летие Конституции и Дни поэзии Махтумкули.

Дипломат с честью процитировал слова Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова из поздравительного послания туркменскому народу, в частности, что Конституция Туркменистана имеет ключевое значение в упрочнении политической, экономической, культурной, правовой базы туркменского государства, во всесторонней защите и соблюдении прав человека, успешном осуществлении социально-экономических реформ.

В международных отношениях Туркменистан придерживается политики позитивного нейтралитета. Правовой статус постоянного нейтралитета был дважды закреплён соответствующими Резолюциями Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций. Туркменистан – единственное в мире государство, изложившее эти Резолюции в своём Основном Законе. В Конституции особо отмечается, что постоянный нейтралитет, признанный мировым сообществом, является основой внутренней и внешней политики независимого Туркменистана.

Дипломат также отметил, что великий поэт и мыслитель туркменского народа Махтумкули Фраги своим бессмертным творчеством и самим своим именем вот уже около трехсот лет прославляет туркменский народ. Поэт Махтумкули Фраги утвердился в душе народа наивысшим исповеданием вечных духовно-нравственных ценностей. Сегодня творчество Махтумкули Фраги доставляет духовное наслаждение не только туркменскому народу, но и другим народам мира.

В своем выступлении директор Института рукописей НАНА Теймур Керимли также отметил творческую деятельность туркменского поэта Махтумкули Фраги, внесшего бесценный вклад в развитие литературы, замечательные произведения которого стали неотъемлемой частью мировой цивилизации.

Также в своих выступлениях о туркменском поэте Махтумкули Фраги говорили доктор наук НАНА Паша Керимли, диссертанты Исмихан Османлы и Тохве Талыбова.

Во время проведения мероприятия участники смогли ознакомиться с познавательной книжной выставкой, отображающей историю и культуру туркменского народа, а также книгами, вышедшими из-под пера президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.