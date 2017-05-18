Главный тренер сборной Алжира пожаловался на азербайджанских судей

2017-05-18 17:20 | www.oxu.az | 2

Главный тренер сборной Алжира по футболу Амир Шафик прокомментировал поражение сборной в матче против Азербайджана в полуфинале Исламиады, передает Oxu.Az со ссылкой на 1news.az.

«В первую очередь, хотел бы поблагодарить хозяев поля. Мы не смогли хорошо изучить соперника. Тем не менее, рассчитывали на победу. Но никогда нельзя предсказать, как все сложится.

Судьи в этой игре были несправедливы. Особенно это касается бокового судьи. Он не фиксировал положения вне игры. Также нам были показаны несправедливые желтые карточки. Но мы приехали сюда с игроками до 20 лет, и главная цель была учиться. Что касается Азербайджана, то у вас хорошая команда, и она не нуждалась в поддержке арбитров. Мы не пытались оказывать давление на арбитров. Просто я считаю, что они были несправедливы. И это нельзя было не увидеть», - заявил А.Шафик.

Н.О.