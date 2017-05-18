Франция готова поддержать развитие агросектора Азербайджана

2017-05-18 18:14 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В настоящее время Азербайджан нацелен на развитие своего сельскохозяйственного потенциала, и Франция готова оказать поддержку в этом, сказала в четверг посол Франции в Азербайджане Аурелия Бушез в ходе пресс-конференции с участием представителей французских компаний, специализирующихся в сфере садоводства, виноградарства и виноделия.

"Несмотря на то, что в настоящее время экономические отношения между странами в основном сконцентрированы в сфере энергетики, мы видим, что Азербайджан нацелен на диверсификацию своей экономики и особенно на развитие сельского хозяйства. Франция является одним из лидеров ЕС в этой сфере, и около 18 процентов всей производимой в ЕС сельхозпродукции приходится на ее долю. И мы готовы поделиться своим опытом в этой сфере и оказать поддержку Азербайджану", - сказала Бушез.

Посол отметила, что для участия в проходящей в Баку сельскохозяйственной выставке приехали семь французских компаний, специализирующихся в садоводстве виноградарстве, виноделии и производстве этикеток.

"Сегодня утром мы провели технический семинар совместно с азербайджанскими предпринимателями, где состоялся своеобразный обмен опытом. Завтра же члены нашей делегации поедут в регионы Азербайджана, где ознакомятся с заводами и хозяйствами", - сказала Бушез, добавив, что в будущем Франция готова развивать сотрудничество с Азербайджаном не только в сфере виноделия, но и в других секторах сельского хозяйства.

С 17 по 19 мая в Баку проходит XXIII Азербайджанская международная выставка «Пищевая промышленность» WorldFood Azerbaijan 2017 и XI Азербайджанская международная выставка «Сельское хозяйство» CaspianAgro 2017.

Впервые в этом году выставка CaspianAgro получила поддержку от Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO). Также обе выставки поддерживают Азербайджанский фонд поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) и Национальная конфедерация организаций предпринимателей (работодателей). Организаторами выставок выступают компании Iteca Caspian (WorldFood Azerbaijan) и Caspian Event Organisers (CaspianAgro). В этом году в выставках WorldFood Azerbaijan и CaspianAgro принимает участие 331 компания из 28 стран мира, из которых 70 процентов - иностранные экспоненты и 30 процентов - локальные.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Ирина Парфёнова)