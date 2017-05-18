Представитель USAID: «Мы продолжим нашу деятельность по укреплению партнерских отношений с Азербайджаном»

2017-05-18 19:40 | www.apa.az | 3

USAID продолжит свою деятельность в направлении укрепления партнерских отношений и сотрудничества с Азербайджаном.

Как сообщает АПА, об этом заявила исполняющая обязанности заместителя Европейского и Евразийского бюро администратора Агентства США по международному развитию (USAID) Маргот Эллис.

Она сказала, что после того, как был объявлен первичный проект бюджета США на 2018 год, стали ходить слухи о том, что финансовая помощь в некоторые страны будет сокращена или прекращена: «Однако система в США такова, что любой проект бюджета должен быть рассмотрен Конгрессом и Сенатом. После определенного периода времени станет известно, будет финансирование приостановлено или нет. В это же время мы продолжим свою деятельность в направлении укрепления партнерских отношений и сотрудничества с Азербайджаном».