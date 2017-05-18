Исламиада: Сборная Азербайджана по футболу вышла в финал

2017-05-18 17:30 | www.oxu.az | 2

Сборная Азербайджана по футболу из 23-летних спортсменов вышла в финал IV Исламских игр солидарности «Баку 2017».

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Report, команда под руководством Яшара Вахабзаде обыграла в полуфинале сборную Алжира со счетом 2:0. В матче на «Далга Арена» отличились Руслан Абышов и Магсад Исаев. Этой победой сборная Азербайджана обеспечила минимум серебро.

Отметим, что соперником сборной Азербайджана станет победитель матча Камерун – Оман, который состоится в 18:30. Решающий матч пройдет 21 мая на Республиканском стадионе им. Тофика Бахрамова. Встреча начнется в 20:00.

Футбол

18 мая

Полуфинал

Алжир – Азербайджан - 0:2

Голы: Руслан Абышов, 39. Магсад Исаев, 57

«Далга Арена»

A.M.