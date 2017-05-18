Избран новый спикер парламента Армении

2017-05-18 17:36 | www.oxu.az | 4

Представитель правящей Республиканской партии Армении (РПА) Ара Баблоян избран председателем Национального Собрания Армении шестого созыва, сообщает Oxu.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Всего на пост спикера было выдвинуто две кандидатуры – Ара Баблояна от правящей Республиканской партии Армении и Эдмона Марукяна от оппозиционного блока «Елк».

В голосовании на первом заседании новоизбранного парламента приняли участие 100 депутатов из 105. «За» кандидатуру Баблояна проголосовали 88 депутатов, а «за» Марукяна - 12 депутатов. Ни один из бюллетеней не был признан недействительным.

В своем выступлении Баблоян поблагодарил президента и команду РПА за доверие и пообещал проявить максимальную ответственность в этот сложный и переходный для парламента Армении период.

Н.О.