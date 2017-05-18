В день закрытия Исламиады в Баку проезд для зрителей на электричках будет бесплатным

2017-05-18 18:19 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В день закрытия IV Игр исламской солидарности Баку-2017 – 22 мая для обладателей билетов на церемонию закрытия проезд на двухэтажных электропоездах KISS, курсирующих по маршруту станция Баку-пассажирская - остановка «Кероглу», будет бесплатным.

Как сообщили Trend в четверг в отделе по связям с общественностью ЗАО «Азербайджанские железные дороги», в этот день с 18:00 до 20:00 электропоезда по маршруту станция Баку-пассажирская - остановка «Кероглу» будут следовать каждые полчаса.

После завершения церемонии закрытия с 23:30 до 01:30 будет обеспечена перевозка пассажиров с остановки «Кероглу» до станций Баку-пассажирская, Баладжары, Хырдалан и Сумгайыт.

(Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)